Άννα Κανδαράκη: «Όταν σκεφτόμαστε καρκίνος, μας έρχεται στο μυαλό η λέξη θάνατος - Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή» - Real.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου για να δώσει κουράγιο σε όσους παλεύουν να βγουν νικητές και να παροτρύνει τον κόσμο να προβεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Αναλυτικά όσα είπε η Άννα Κανδαράκη σε βίντεο:

«Όταν σκεφτόμαστε “καρκίνος”, μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό η λέξη “θάνατος”. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Γι’ αυτή τη ζωή που την εκτιμάμε πολύ διαφορετικά όταν φοβόμαστε ότι θα τη χάσουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα, σημαντικά και ασήμαντα που συνειδητοποίησα εγώ, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε και εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Για το πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς. Να σε κοιτάς στον καθρέφτη και να σε αναγνωρίζεις. Για το πόσο σημαντικό είναι να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς. Να ποτίζεις σχέσεις που έχουν ουσία. Να γεμίζεις τη μέρα σου με στιγμές που έχουν νόημα για σένα. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα, που φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις σου γιατί τρέμεις μια διάγνωση. Και δεν καταλαβαίνεις ότι η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εχθρός, είναι φίλος και πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα που παλεύεις, που είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη και σε αυτόν τον κυκεώνα και πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Και θέλω να σου πω, κράτα γερά. Αξίζει τον κόπο».

