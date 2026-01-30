Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητα μου» - Real.gr

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε πως αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο επηρέασε την κινητικότητά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες η ηθοποιός το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε ένα […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητα μου» στο InStyle.