Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης «πιάστηκε στα πράσα» από τηλεοπτικό συνεργείο την ώρα που έμπαινε σε σπίτι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Έναν απίστευτο σκηνικό κατέγραψε τηλεοπτική κάμερα στα Άνω Πατήσια, όταν ένας διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι τη στιγμή που τον τραβούσε βίντεο τηλεοπτικό συνεργείο.

Συγκεκριμένα, συνεργείο του Star έκανε ρεπορτάζ στην περιοχή και ακολουθούσε μια ηλικιωμένη για δηλώσεις. Η γυναίκα πήγαινε στο σπίτι της και κοντοστάθηκε όταν έφτασε, γιατί είδε έναν άγνωστο άνδρα στην αυλή της.

«Τι θέλεις εσύ εδώ;… Πώς μπήκες μέσα, τα γυαλιά εσύ τα έσπασες; Είναι κλειδωμένα, δείτε», είπε η γυναίκα, με την κάμερα να καταγράφει τον άνδρα, που προσπαθούσε να κλέψει.

«Εγώ καθαρίζω» είπε ο διαρρήκτης και όταν άρχισαν να τον ρωτούν δημοσιογράφοι του Star, μάζεψε τα σύνεργα στην τσάντα του, πήδηξε ένα τοίχο και πήγε να φύγει ατάραχος.

Τότε, οι ρεπόρτερ έπεσαν πάνω του μαζί με διερχόμενους πολίτες και τον ακινητοποίησαν, με τον ίδιο να φωνάζει: «Τίποτα, μόνο πράγματα. Όχι κάμερα, όχι κάμερα».

Δείτε το βίντεο: