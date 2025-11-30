Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας - Real.gr

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά σήμερα (30/11), τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, έτοιμα να υποδεχθούν τους καταναλωτές, οι οποίοι μετά την Black Friday έχουν μπροστά τους τη Cyber Monday (1/12).

Αυτή η Κυριακή 30 Νοεμβρίου είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Σημειώνεται πως θα λειτουργήσουν και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

