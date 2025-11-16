Ανοιχτές οι πύλες του Πολυτεχνείου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας - Real.gr

Ανοιχτές παραμένουν οι πύλες του Πολυτεχνείου, με δεκάδες πολίτες να αποτίουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του 1973.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας επισκέπτονται το ιστορικό ίδρυμα, αφήνοντας λουλούδια στο μνημείο των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους κατά την περίοδο της χούντας.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοιχτές, σήμερα Κυριακή, από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, όταν και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Στον τριήμερο εορτασμό συμμετέχουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι, με τον Φοιτητικό Σύλλογο του Παντείου να δηλώνει: «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε αγωνιστικά την 52η επέτειο».

Οι μνήμες της εξέγερσης παραμένουν ζωντανές. Αυτό επιβεβαιώνουν όσοι βίωσαν τα γεγονότα εκείνων των ημερών. «Ήμουν 25 χρονών τότε. Το έχω ζήσει, ανατριχιάζω που το λέω», περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τα δραματικά γεγονότα και την επέμβαση του στρατού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.