Ανοιχτό Κέντρο Παιδιών από τους Γιατρούς του Κόσμου με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos - Real.gr

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2025 – Μία νέα δομή των Γιατρών του Κόσμου άνοιξε τις πόρτες της στη Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos. Η νέα δομή βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γαλανάκη και Ιβανώφ και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν στους Γιατρούς του Κόσμου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και διαμορφώθηκαν με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos, σταθερού αρωγού των Γιατρών του Κόσμου, καθώς και άλλων χορηγών. Πρόκειται για το Ανοιχτό Κέντρο Παιδιών , έναν πολυδύναμο χώρο φροντίδας για παιδιά με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες και δομές προστασίας.

Τα εγκαίνια του κέντρου πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών, καθώς και πλήθος συνεργατών και φίλων των Γιατρών του Κόσμου.

Το Ανοιχτό Κέντρο Παιδιών λειτουργεί με ευρεία διεπιστημονική ομάδα, που περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή και αναπτυξιολόγο-παιδίατρο, έχοντας ως στόχο να ενδυναμώσει παιδιά με ψυχοκοινωνικές ανάγκες, αναπτυξιακές διαταραχές ή αναπηρίες, που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Το Κέντρο παρέχει επίσης ομαδικά προγράμματα μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης από εξειδικευμένο παιδαγωγό, καλλιεργώντας δεξιότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και προάγουν την κοινωνική ένταξη. Η συμβολή του Ομίλου Sani/Ikos στο Ανοιχτό Κέντρο Παιδιών ενισχύει τη στρατηγική του συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, στην οποία εντάσσεται και το Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης , το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2024. Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες δημότες και ευάλωτα νοικοκυριά έχουν λάβει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχική φροντίδα, κοινωνική υποστήριξη, αλλά και επείγουσα βοήθεια, μέσω του Πολυϊατρείου.

«Είμαστε υπερήφανοι για τη διαχρονική συνεργασία μας με τους Γιατρούς του Κόσμου, καθώς και με άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και τη φύση, καθώς και η προσφορά στις τοπικές κοινότητες. Ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος του Ομίλου μας είναι η φροντίδα ευάλωτων παιδιών και οικογενειών. Μέσα από πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Παιδιών, έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε το σημαντικό έργο των Γιατρών του Κόσμου και να ενδυναμώσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», ανέφερε από την πλευρά της η Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου, σημείωσε: «Το Ανοικτό Κέντρο Παιδιών αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη και την ενίσχυση παιδιών και νέων αυξημένης ευαλωτότητας στην ευρύτερη περιφερειακή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Με την πολύτιμη στήριξη των αρωγών μας, όπως είναι ο Όμιλος Sani/Ikos, σταθερός συνεργάτης των Γιατρών του Κόσμου εδώ και χρόνια, μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα παιδιά, νέους, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εξειδικευμένη φροντίδα που δικαιωματικά χρειάζονται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εθελοντές εργαζόμενοι του Ομίλου Sani/Ikos, μαζί με τις οικογένειές τους και ομάδα εθελοντών των Γιατρών του Κόσμου, επιμελήθηκαν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό όλων των χώρων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός φιλόξενου και ζεστού περιβάλλοντος για τα παιδιά κατά την εορταστική περίοδο. Παράλληλα, προσέφεραν δώρα και είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά και τους ωφελούμενους των δομών, ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Όμιλος Sani/Ikos στηρίζει επίσης τις ανθρωπιστικές αποστολές του Οργανισμού στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία , ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 1.400 πληγέντες, ενώ ήταν ένας από τους κύριους υποστηρικτές των Ανοιχτών Πολυϊατρείων των Γιατρών του Κόσμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που παρείχαν ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε Ουκρανούς πρόσφυγες, καθώς και του Ανοικτού Κέντρου Διαμονής “A Step Forward” για ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά τους. Η στήριξη των Γιατρών του Κόσμου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αειφορίας και κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου Sani/Ikos, που κάθε χρόνο ενισχύει περισσότερους από 60 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση σε δράσεις για ευάλωτα παιδιά και οικογένειες, διατροφική ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμό, αθλητισμό, ενδυνάμωση των γυναικών και ανακούφιση από κρίσεις.

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Εδώ και 35 χρόνια προσφέρουν δωρεάν ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτα άτομα, μέσα από τα Ανοικτά Πολυϊατρεία και Κοινωνικά Οδοντιατρεία που λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τις κινητές τους μονάδες. Υποστηρίζουν εκείνους που ζουν σε στεγαστική επισφάλεια, άστεγους, γυναίκες και παιδιά, ευάλωτα νοικοκυριά και πληθυσμούς που ζουν στο περιθώριο, μέσω των στεγαστικών προγραμμάτων και δράσεών τους για την ψυχοκοινωνική στήριξη και τη μείωση βλάβης, ενώ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών, προωθώντας την άμεση βοήθεια και ανακούφιση των πληγεισών κοινοτήτων.

Από την έναρξη της δράσης τους το 1990, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν βρεθεί σε περισσότερες από 50 χώρες, προσφέροντας ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια. Για την παροχή φροντίδας και ανακούφισης, για τη συνηγορία απέναντι στην αδικία, για τη θεραπεία και την πρόληψη, συνεχίζουν ένα έργο εμπνευσμένο από την παρακαταθήκη εκείνων που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι, με το ίδιο πάθος, την ίδια αφοσίωση και την ίδια αδιαπραγμάτευτη πίστη στον άνθρωπο.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου MdM International το οποίο αποτελείται από 17 συνολικά εθνικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).

Σχετικά με τον Όμιλο Sani / Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί σήμερα πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει τρία νέα επενδυτικά έργα για την περαιτέρω επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη), την Ισπανία (Μαρμπέλα) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), που θα λειτουργήσουν από το 2026 έως το 2028. Παράλληλα, προχωρά νέα επένδυση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με το Ikos Kassandra που θα εγκαινιαστεί το 2029, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσει το Sani Resort και τα Ikos Resorts στην Ελλάδα και την Ισπανία. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).