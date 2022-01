Άνοιγμα σχολείων: Στα 15.547 τα κρούσματα κορωνοϊού που βρέθηκαν με τα self test

Ανιχνεύθηκαν 15.547 θετικοί στον κορωνοϊό μαθητές και εκπαιδευτικοί με τα self test που έγιναν προκειμένου να ανοίξουν σήμερα τα σχολεία.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας έχουν ανιχνευθεί έως το πρωί της Δευτέρας 15.547 εν δυνάμει κρούσματα που δεν θα είχαν βρεθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπ. Παιδείας πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού κατά του κορωνοϊού από την αρχή της πανδημίας: 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι – τις προηγούμενες φορές στους ελέγχους των σχολείων ήταν μικρότερος ο αριθμός, καθώς έκαναν έλεγχο μόνο οι ανεμβολίαστοι, ενώ πλέον και οι εμβολιασμένοι- και αυτό γίνεται χάρη στη λειτουργία των σχολείων.

Από τον έλεγχο ανιχνεύθηκαν 15.547 εν δυνάμει κρούσματα, τα οποία, όπως επισημαίνουν, δεν θα είχαν βρεθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν. «Όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του self test είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη ότι πέρα από τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς» ανέφεραν.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν σήμερα στα σχολεία με περισσότερους ελέγχους κατά της COVID-19.

Ειδικότερα, τρεις είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στα σχολεία:

Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Τι λέει η ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «το ΥΠΑΙΘ δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και «θα μπορούσε να δώσει μία μικρή παράταση των διακοπών, όπως συνέστησαν και πολλοί ειδικοί».

Ταυτόχρονα καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 13.30 έξω από το υπουργείο Παιδείας απαιτώντας «τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων». Για τον λόγο αυτό έχει κηρύξει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (12.00 - 14.00).