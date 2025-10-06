Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - Δείτε βίντεο και εικόνες - Real.gr

Άνοιξαν οι ουρανοί το βράδυ της Δευτέρας (06/10) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπου εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μετά τη νέα αλλαγή του καιρού.

Συγκεκριμένα, καταρρακτώδης βροχή έπεσε σε Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Σκα, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό και Ασπρόπυργο, ενώ βροχοπτώσεις εκδηλώνονται και στα βόρεια προάστια της Αττικής.



Παράλληλα, ισχυρές βροχές έκαναν την εμφάνισή τους σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, των Χανίων, της Σάμου, της Χίου και της Σκιάθου.

Μέχρι το απόγευμα, τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σύμφωνα με το Meteo, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που επηρέασε περισσότερο η κακοκαιρία μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Δείτε εικόνες: