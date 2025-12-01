Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων - Το απόγευμα η γενική συνέλευση - Real.gr

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Το απόγευμα η συνέλευση των αγροτών

«Ήρθαν για να μείνουν» λένε οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο Νίκαιας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης την ώρα που καταφτάνουν ολοένα και περισσότερα τρακτέρ προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο.

Στις 17:30 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη της δεύτερης ημέρας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Θα εκτιμήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής με τα εκατοντάδες τρακτέρ που βρίσκονται σε κεντρικούς κόμβους σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα καθορίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους οι οποίες θα είναι σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Μπλόκο αγροτών στο τελωνείο Δοϊράνης

Οι αγρότες του δήμου Κιλκίς βγήκαν με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο Δοϊράνης και απέκλεισαν για περίπου δύο ώρες την είσοδο και έξοδο προς και από τη Βόρεια Μακεδονία ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, υλοποιώντας μια απόφαση της συνέλευσης, που είχαν κάνει την περασμένη Παρασκευή για συμβολικό αποκλεισμό των συνόρων.

Την Παρασκευή θα αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους και με επίκεντρο πάλι τον αποκλεισμό των συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία στο τελωνείο της Δοϊράνης.

Λόγω του δίωρου αποκλεισμού, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με μεγάλες ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων προς την έξοδο για τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι ουρές φτάνουν γύρω στο ένα χιλιόμετρο, ωστόσο αναμένεται σε λίγο καιρό να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ένταση επικράτησε νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ που ήταν παραταγμένο στο αγροτικό μπλόκο.

Το ξαφνικό κλείσιμο της ΠΑΘΕ είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να εγκλωβιστούν ανάμεσα στο μπλόκο των αγροτών και στο σημείο διακοπής της κυκλοφορίας από την Τροχαία. Κατόπιν συνεννόησης αγροτών και οδηγών αποφασίστηκε να επιτραπεί η διέλευση στα εγκλωβισμένα οχήματα.

Τη στιγμή της διέλευσης ο οδηγός ενός οχήματος προσέκρουσε καταλάθος στο μπροστινό μέρος ενός τρακτέρ. Βγήκε από το όχημά του και είχε λεκτική αντιπαράθεση με αγρότες. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η ένταση αποκλιμακώθηκε. Ο οδηγός δήλωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και κατευθυνόταν στο νοσοκομείο.

Στην συνέχεια άφησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου, κλήθηκε ασθενοφόρο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σε νέα συγκεντρωση στον κόμβο Καλπακίου θα προχωρήσουν σήμερα, στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε μειώσει φόρος όσο καμία άλλη για τους αγρότες».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «καταλαβαίνω την ανάγκη της διαμαρτυρίας, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες επειδή κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας προς την πολιτεία. Δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, αλλά ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του».

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές των αγροτών»



Ξεκαθάρισε ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας έτσι για τις καλύτερες και ταχύτερες πληρωμές, ώστε οι αληθινοί αγρότες να πάρουν αυτά που αξίζουν. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους, αλλά η κυβέρνηση αυτή οφείλει να βάλει πάνω από όλους την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου».

«Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Ο κόσμος δεν μπορεί να ταλαιπωρείται, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και αν είναι ο σεβασμός προς κάθε εργαζόμενο και τους αγρότες», συμπλήρωσε.