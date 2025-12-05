Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας - Real.gr

Αρκετά παραμένουν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω συσσώρευσης υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Μετ΄εμποδίων πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου όπου για αρκετή ώρα είχε κλείσει από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας ενώ λίγο μετά τις 8:30 άνοιξε η αριστερή λωρίδα.

Παράλληλα σε ισχύ είναι διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης

2) Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων

4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

7) Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

8) Στην οδό Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

9) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού

10) Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.