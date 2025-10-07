Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Φωτογραφίες - Real.gr

Quantcast
Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Φωτογραφίες
10:58, 07/10/2025
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία όταν κάτοικοι ξύπνησαν και είδαν μία επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους, που είχε δημιουργήσει «κρατήρα» δίπλα σε σπίτια.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου σημειώνει πως από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: agrinionews

