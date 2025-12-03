Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το τελωνείο των Ευζώνων - Real.gr

Quantcast
Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το τελωνείο των Ευζώνων
Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το τελωνείο των Ευζώνων

22:03, 03/12/2025
Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το τελωνείο των Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Άνοιξε η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας

Επίσης, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, την οποία είχαν αποκλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας.

