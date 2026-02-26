Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» - Real.gr

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, άνοιξε ο σταθμός του Μετρό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ”.

Ενώ παράλληλα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από ελέγχους πριν από την έναρξη του συλλαλητηρίου έγιναν 8 προσαγωγές εκ των οποίων η μια μετατράπηκε σε σύλληψη. Ειδικότερα εντοπίστηκε ένας ανήλικος που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.