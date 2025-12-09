Άνοιξε το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Αποχώρησαν οι αγρότες, μεταβαίνουν στον ΒΟΑΚ - Real.gr

Λίγο πριν τις 10 το πρωί οι αγρότες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά. Η απόφαση των αγροτών λήφθηκε έπειτα από την συνέλευση που πραγματοποίησαν..

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λίγο μετά τις 9.30 οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεδρίασαν έξω από τον αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης» και αποφάσισαν να «αποχωρήσουν ειρηνικά» από τον χώρο και να κατευθυνθούν προς τον ΒΟΑΚ όπου θα λάβουν τις επόμενες αποφάσεις του.

Όπως αναφέρουν πηγές του patris, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να “στρατοπεδεύσουν” στην λεωφόρο Καζαντζίδη ωστόσο όλα παραμένουν ανοιχτά.

Αρκετοί ήταν οι αγρότες που τραυματίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Αυτό καταγγέλλει, μιλώντας στο patris, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης. «Δεχθήκαμε επίθεση και αρκετοί από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τραυματίστηκαν με πλαστικές σφαίρες και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο», αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλάκης και συνεχίζει πως υπήρξαν περιπτώσεις που «άνθρωποι είχαν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των χημικών και χρειάστηκε να πάνε και αυτοί στο νοσοκομείο».