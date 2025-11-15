Ανοιξιάτικος ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πότε ξεκινάει νέος γύρος βροχοπτώσεων - Real.gr

Ηλιοφάνεια και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τα μέσα Νοεμβρίου θα επικρατήσουν σήμερα, Σάββατο (15/11), σε όλη τη χώρα. Οι αραιές νεφώσεις που θα εμφανιστούν από το μεσημέρι σε Ιόνιο και ηπειρωτικά δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον καιρό, ενώ η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι μειωμένη λόγω τοπικών ομιχλών.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για σήμερα, ανά περιοχή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιαοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιαοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Άνεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (16/11)

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή της Κρήτης δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός τη Δευτέρα (17/11)

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.