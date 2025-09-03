Αντί για γαμήλια τούρτα έκοψαν στο γάμο τους ένα τεράστιο μπέργκερ - To βίντεο που έγινε Viral - Real.gr

Στο TikTok έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα πάντα – από αμέτρητα χορευτικά μέχρι ασυνήθιστες γαμήλιες στιγμές.

Ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο αποφάσισε να αφήσει κατά μέρος τη συνηθισμένη εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα και να σερβίρει, στη θέση της, ένα τεράστιο burger!

Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, το burger αυτό έγινε το επίκεντρο της δεξίωσης, αντικαθιστώντας το κλασικό κόψιμο της τούρτας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Δείτε το βίντεο του ΚΡΗΤΗ ΤV: