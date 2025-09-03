Quantcast
Αντί για γαμήλια τούρτα έκοψαν στο γάμο τους ένα τεράστιο μπέργκερ - To βίντεο που έγινε Viral - Real.gr
real player

Αντί για γαμήλια τούρτα έκοψαν στο γάμο τους ένα τεράστιο μπέργκερ – To βίντεο που έγινε Viral

09:05, 03/09/2025
Αντί για γαμήλια τούρτα έκοψαν στο γάμο τους ένα τεράστιο μπέργκερ – To βίντεο που έγινε Viral

Στο TikTok έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα πάντα – από αμέτρητα χορευτικά μέχρι ασυνήθιστες γαμήλιες στιγμές.

Ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο αποφάσισε να αφήσει κατά μέρος τη συνηθισμένη εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα και να σερβίρει, στη θέση της, ένα τεράστιο burger!

Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, το burger αυτό έγινε το επίκεντρο της δεξίωσης, αντικαθιστώντας το κλασικό κόψιμο της τούρτας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Δείτε το βίντεο του ΚΡΗΤΗ ΤV:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved