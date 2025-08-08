Αντίδημαρχος Αρχαίας Ολυμπίας: «Η φωτιά απειλεί τέσσερα χωριά» - Real.gr

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνουν κάτοικοι και αρχές στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς ένα εκτεταμένο πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πλησιάζοντας επικίνδυνα τέσσερις οικισμούς του Δήμου.

Το σούρουπο φέρνει μαζί του ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου καθιστούν δύσκολη κάθε προσπάθεια κατάσβεσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Λινάρδος, ανέφερε «Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιά μέσα σε χωριό, αλλά είναι παραπλεύρως. Έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά του Δήμου. Όλοι – Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και κάτοικοι – βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα πύρινα μέτωπα, παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης:

«Όσο ανθρωπίνως δυνατόν, κάνουμε το καλύτερο. Αλλά αρκετές δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές σε τέτοιες φωτιές».

«Την προλάβαμε στο Χελιδόνι – Από εδώ και πέρα… ο Θεός βοηθός»

Στην κοινότητα Χελιδονίου, η φωτιά έφτασε στα όρια του οικισμού:

«Μπήκε σχεδόν μέσα. Την προλάβαμε εμείς. Οι κάτοικοι, οι εθελοντές, όλοι βοήθησαν. Από εδώ και πέρα… ο Θεός βοηθός», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που επικρατεί.