Αντιδράσεις για τα συνθήματα της Σχολής Υπαξιωματικών του Ναυτικού κατά της Τουρκίας στην παρέλαση - Real.gr

Αντιδράσεις προκάλεσε το σύνθημα κατά της Τουρκίας που φώναξαν μέλη της της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

«Η Κύπρος είναι ελληνική» φώναξαν και συνέχισαν με σύνθημα κατά της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντάς το, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινά ΕΔΕ από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ραγίπ Σοϊλού σχολίασε τα υβριστικά συνθήματα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του αναφέροντοας ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα στις ελληνικές παρελάσεις.

This footage of the Greek army chanting “Fuck Turkey” and “Cyprus is Greek” is going viral on Turkish Twitter.

First time seeing such thing and unfortunately a friend says this is pretty common? pic.twitter.com/yyJq71tbPt

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 25, 2025