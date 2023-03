Αντιδράσεις για την τοποθέτηση Ζηλιασκόπουλου στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία στα Τέμπη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η σύσταση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που καλείται να ερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ερωτήματα γεννά η απόφαση του Γιώργου Γεραπετρίτη να τοποθετήσει μέλος της επιτροπής που θα διερευνήσει τις ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη τον Θανάση Ζηλιασκόπουλο. Και αυτό διότι ο Καθηγητής Μεταφορών και Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διετέλεσε από το 2010 έως το 2015 διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα αίτια της τραγωδίας δεν θα διερευνηθούν από τους «ελεγχόμενους»

Η ανακοίνωση των εκλεχτών εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης δεν χαίρει καμίας διακομματικής συναίνεσης και προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερκομματική επιτροπή. Αν η κυβέρνηση ήθελε διακομματική επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει προτάσεις από όλα τα κόμματα.

Αυτό που επιθυμεί όμως είναι ένα βολικό προεκλογικό πόρισμα που θα επικυρώνει την ετυμηγορία που ήδη έχει βγάλει στο διάγγελμά του ο κος Μητσοτάκης: Ότι όλα είναι ένα «τραγικό ανθρώπινο λάθος» και «διαχρονικές οι ευθύνες».

Τα αίτια όμως που οδήγησαν στην τραγωδία δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Θα διερευνηθούν όχι από τις Επιτροπές που ορίζουν οι ελεγχόμενοι, αλλά από τις αρμόδιες Αρχές», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Νίκος Παππάς: «Κοροϊδία και προσβολή»

Ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς με ανάρτηση του στο Twitter, ανέφερε:

«Πώς ο κ. Ζηλιασκόπουλος, αποτέλεσε Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το 2010 έως και το 2015 και τώρα καλείται να ελέγξει ο ίδιος τις ευθύνες του. Κοροϊδία και προσβολή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ζηλιασκόπουλος μέλος της επιτροπής Γεραπετρίτη. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το 2010 εώς το 2015. Θα ελέγξει ο ΙΔΙΟΣ τις ευθύνες του. Κοροϊδία και προσβολή. — Νίκος Παππάς (@nikospappas16) March 3, 2023

Το βιογραφικό του Θανάση Ζηλιασκόπουλου

Όπως αναγράφεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος γεννήθηκε στο Θούριο Έβρου το 1960. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος, εργάστηκε στο Department of Civil Engineering του Ohio State University των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέση Assistant Professor από το 1994 έως το 1996. Από το 1996 έως το 2003 εργάσθηκε στο Department of Civil Engineering του Northwestern University των ΗΠΑ όπου κατείχε θέση Assistant και αργότερα Associate Professor (Louis Berger Junior Chair). Ταυτόχρονα, εργάσθηκε στο Transportation Research Center και συνεργάσθηκε με το Department of Industrial Engineering and Management Sciences του ιδίου πανεπιστημίου.

Από το 2003, εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών — αρχικά ως Αναπληρωτής Καθηγητής, και σήμερα Καθηγητής Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων — όπου διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics”. Την περίοδο 2010-2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την περίοδο 2013-2015 ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Logistics. Από το 2020 είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πρότυπα ισορροπίας και βελτιστοποίησης δικτύων, αλγορίθμους βέλτιστης διαδρομής, τεχνολογίες πληροφοριών, συστήματα ελέγχου, Logistics, διαχείριση κυκλοφορίας, και δρομολόγησης εμπορευματικών μεταφορών.

Η τριμελής Ειδική Επιτροπή που θα διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος

Τα πρόσωπα που στελεχώνουν την υπερκομματική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η επιτροπή είναι τριμελής και συμμετέχουν οι:

-Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος.

-Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Καθηγητής Μεταφορών και Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

-Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως μέλος.

«Η επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της στο συντομότερο δυνατό χρόνο και θα καλέσει τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να τη συνδράμουν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.