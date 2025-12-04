Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας: «Είναι δύσκολη η κατάσταση, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας» - Real.gr

«Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Λακωνία, λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή μας», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης, Θεόδωρος Βερούτης.

Όπως σημείωσε, «καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Παράλληλα, ο Θ. Βερούτης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας τόνισε ότι «δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των μαθητών, ώστε να μην κινδυνεύσουν, όπως για παράδειγμα στην μεταφορά μαθητών του ειδικού σχολείου στην Πετρίνα, όπου πήγε πρώτα η Αστυνομία για να διαπιστώσει αν μπορούν να μεταφερθούν ασφαλώς οι μαθητές».

Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας, ο Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε ότι «προσανατολίζομαι στο να εκδώσω απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολείων, αύριο Παρασκευή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ