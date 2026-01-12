Αντώνης Καλογιάννης: «Η φωνή της ψυχής μας» - Real.gr

Μουσική βραδιά Μνήμης και Αγάπης

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, το Θέατρο Παλλάς στις 20:30 ανοίγει την αγκαλιά του για να φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή Αντώνη Καλογιάννη , με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ.

Μια βραδιά μνήμης και ευγνωμοσύνης , πέντε χρόνια μετά την απώλειά του για μια φωνή που δεν χάιδεψε απλώς τα τραγούδια, αλλά τα υπηρέτησε με αλήθεια, ήθος και βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία.

Ο Αντώνης Καλογιάννης υπήρξε ερμηνευτής ουσίας – μια φωνή που έδωσε πνοή σε μεγάλες ιδέες, σε στίχους ποιητικούς και σε μουσικές που σφράγισαν εποχές. Είχε την τύχη αλλά και τη βαριά ευθύνη να σταθεί δίπλα σε κορυφαίους δημιουργούς, με πρώτο τον Μίκη Θεοδωράκη, και να γίνει φορέας ενός τραγουδιού που μιλούσε κατευθείαν στην ψυχή και την διεκδίκηση.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακουστούν τραγούδια που ο Αντώνης Καλογιάννης σφράγισε ανεξίτηλα με τη φωνή του, σε μουσική των Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσσα, Δήμου Μούτση, Ηλία Ανδριόπολου, Γιώργου Χατζηνάσιου, Μάριου Τόκα, Σπύρου Παπαβασιλείου, Αργύρη Κουνάδη, Ζωρζ Μουστακί, Κώστα Χατζή, Βαγγέλη Κορακάκη και άλλων σημαντικών δημιουργών.

Τραγούδια πάνω σε στίχους και ποιήματα των Σεφέρη , Σικελιανού , Ρίτσου , Αναγνωστάκη , Γκάτσου , Μάνου Ελευθερίου , Δημήτρη Χριστοδούλου – λόγια που έγιναν τραγούδι και τραγούδια που έγιναν μνήμη.

Στη σκηνή θα ανέβουν σπουδαίοι ερμηνευτές και φίλοι του, για να τιμήσουν τη διαδρομή του με σεβασμό και αγάπη: Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος . Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, επικεφαλής της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, ενός συνόλου που γνωρίζει όσο λίγα πώς να ανασύρει το συναίσθημα μέσα από την παράδοση και το έντεχνο σύμπαν, με λεπτότητα και σεβασμό.

Καλλιτεχνικός σύμβουλος της βραδιάς είναι ο Ηλίας Μπενέτος.

Η παράσταση φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Σοφίας Σπυράτου, ενώ το video art επιμελείται ο Νίκος Σούλης, με πρωτότυπο αρχειακό οπτικό υλικό, ώστε η μορφή και η ιστορία του Αντώνη Καλογιάννη να συνομιλούν ζωντανά με το σήμερα.

Στις αφηγήσεις, με ευαισθησία και καθαρότητα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Μια μουσική συνάντηση που δεν κοιτάζει μόνο πίσω, αλλά φωτίζει το αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη που εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή — και συνεχίζει να μας συγκινεί.

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026: 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

VIP : 80 Ευρώ, Α΄ΖΏΝΗ: 65 Ευρώ, Β΄Ζώνη: 50 Ευρώ, Γ’ Ζώνη : 40 Ευρώ Δ’ Ζώνη :25 ευρώ Ε’ Ζώνη :15 ευρώ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365

Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Προπώληση : https :// www . more . com / gr – el / tickets / music / antonis – kalogiannis – i – foni – tis – psyxis – mas /

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας & Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations @ a – th . gr

ΧΟΡΗΓΟΣ : ΔΕΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ : STAGES NETWORK – POWER PRODUCTION