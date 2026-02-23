Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο, έκανα πέντε επεμβάσεις» - Real.gr

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno ήταν καλεσμένος ο ηθοποιός, Αντώνης Λουδάρος.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι πριν μερικά χρόνια είχε διαγνωστεί με καρκίνο, κάτι που δεν είπε ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα , δήλωσε:

«Βλέπω πια τη ζωή διαφορετικά… Στον κορονοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός για να με βοηθήσει να δω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είχα πάει να βγάλω ένα σαν σπυράκι, το στείλαμε για βιοψία και είδαμε ότι είναι καρκίνος….Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν και η οικογένεια κοντά, και οι φίλοι μου. Ήταν ένα γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή. Με ξεφόβισαν οι γιατροί. Μου είπαν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και αντιμετωπίζεται» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

Η ιστορία αυτή κράτησε κάποιους μήνες. Έκανα πέντε επεμβάσεις γιατί ήταν στο δέρμα και έπρεπε να καθαριστεί. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν το είχα πει ποτέ. Τι να πεις; Πρέπει να είσαι και έτοιμος για να το πεις. Τώρα δεν είναι και μέρα αυτή που το λέω, δε θέλω να σας μαυρίζω…Ευτυχώς για μένα, δεν είναι κάτι που να είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου. Δε χρειάστηκα κάποια θεραπεία μετά…».

Σύμφωνα με τον ίδιο «το μάθημα από όλο αυτό είναι να χαίρομαι τη ζωή. Δεν ευχαριστιόμουν με τίποτα… Ήταν μια τέτοια καθημερινότητα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή».