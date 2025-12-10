Ανένδοτοι οι αγρότες: Ετοιμάζουν νέα μπλόκα και αποκλεισμό λιμανιών και αεροδρομίων παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου - Real.gr

Ανυποχώρητοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αυτεπάγγελτες διώξεις σε αδικήματα όπως διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια, απρόκλητες φθορές και βία κατά υπαλλήλων.

Την Τετάρτη, Θεσσαλοί αγρότες, από κοινού με τους αλιείς της Μαγνησίας σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, ενώ έχουν στήσει μπλόκα σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια της χώρας και επιπλέον -εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες- άρχισαν να κλείνουν και τους παράδρομους.

Παράλληλα, μετά τα επεισόδια της Δευτέρας, οι πτήσεις στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου γίνονται κανονικά.

Παρέμβαση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες σε εθνικές οδούς και τελωνεία και αναμένεται να πάρουν θέσεις μάχης και σε άλλα κομβικά σημεία.

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποστέλλει παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας για τη παρέμβασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων».

Με την παραγγελία του ζητά την παρέμβαση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών σε ανάλογα περιστατικά, με σκοπό τη βεβαίωσή σωρείας εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στην Καρδίτσα

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι αγρότες έκαναν λόγο για «έναν εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσης τους». Τονίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε ότι έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος».

«Αυτό που εμείς λέμε στην κυβέρνηση είναι να δώσει λύσεις για να φύγουμε. Για να γίνει διάλογος, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε κάποια από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και να δούμε ότι υπάρχει καλή θέληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για το ρεύμα, το οποίο «πρέπει να πάει στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα. Το πετρέλαιο πρέπει να πάει αφορολόγητο στη μάνικα, όχι για λαθρεμπορία όπως μας κατηγορούν, αλλά για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και μια γενναία αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η συνάντηση θα γίνει οργανωμένα από το αγροτικό κίνημα. Οποιαδήποτε άλλη συνάντηση υποθάλπει τον αγώνα που κάνουμε και κρύβει κάτι άλλο πίσω», ενώ επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός του λιμανιού στον Βόλο.

Σήμερα ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Παράλληλα, αγρότες της Θεσσαλίας σχεδιάζουν να κινηθούν με τα τρακτέρ τους προς το λιμάνι του Βόλου.

Στο μπλόκο των Μικροθηβών, τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Οι αγρότες σημειώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά στοχεύουν να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκατοντάδες αγρότες που θα βρεθούν στο σημείο με τα τρακτέρ τους έχουν προγραμματίσει να σχηματίσουν έναν μεγάλο κύκλο στην προβλήτα του επιβατικού λιμένα, τον οποίο αναμένεται να εμποδίσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που θα βρεθούν στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ίδιο θα ισχύσει και για την είσοδο του λιμανιού από την πύλη της Μπουρμπουλήθρας καθώς μέσα στο εμπορικό λιμάνι βρίσκονται πέντε πλοία. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, έχουν κινητοποιηθεί διμοιρίες και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για το πως θα χειριστεί την κατάσταση, μετά την εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος κάλεσε εισαγγελείς και αστυνομικές αρχές να προχωρούν άμεσα σε αυτεπάγγελτες ενέργειες για κάθε πράξη που παρακωλύει τις συγκοινωνίες ή απειλεί κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι σχετικές παραβάσεις αποτελούν αυτόφωρα αδικήματα και ότι οι αστυνομικοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Στο τραπέζι ο αποκλεισμός του λιμανιού και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης

Στα μπλόκα τους παραμένουν και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και προσανατολίζονται στον αποκλεισμό του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης.

Στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, αγρότες και κτηνοτρόφοι νωρίτερα έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά την περιοχή.

Στο τραπέζι έχει πέσει ο αποκλεισμός και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης όπως και του αεροδρομίου.

Οι αγρότες αναμένεται να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Ωστόσο, διμοιρία των ΜΑΤ τους σταμάτησε στον κόμβο του αεροδρομίου.

Την Τετάρτη η παρέμβαση αγροτών στα διόδια Ρίου Αντιρίου

Την ίδια στιγμή, αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου Αντιρίου, ενώ υπογραμμίζουν ότι «δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε».

Την Τετάρτη στις 11:00 θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

«Επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης η παρέμβαση του Αρείου Πάγου»

Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας είναι προγραμματισμένη σύσκεψη των αγροτών όπου οργανώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον αυριανό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Στη συνέλευση κυριάρχησε το θέμα της παρέμβασης του Αρείου Πάγου. Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Αλειφτήρας έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης. Οι αγρότες ξεκαθάρισαν σε δηλώσεις τους «ότι το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται και ότι οι ίδιοι δεν εκφοβίζονται».

Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις από τους αγρότες στη Νίκαια. Τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν εκπληρωθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, όπως αποφασίστηκε στη συνέλευση τους, είναι:

Ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, με συμμετοχή και των αλιέων από τη Μαγνησία την Τετάρτη το πρωί.

Καλούν μαζικούς φορείς και σωματεία σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, την Πέμπτη στις 5.30 το απόγευμα.

Κινητοποίηση την Παρασκευή στην πόλη της Λάρισας, με συμβολικό αριθμό τρακτέρ, έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Συμμετοχή στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας, προκειμένου να ορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Ενισχύονται τα μπλόκα

Στην ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας βρίσκονται χιλιάδες τρακτέρ τη Λάρισα και τη Μαγνησίας, με την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Ίδια εικόνα και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, αλλά και στο μπλόκο στα διόδια Λόγγου στον Ε-65 στα Τρίκαλα.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί μπλόκο στον κόμβο του Πύργου.

Στη Λακωνία, θα στηθεί μπλόκο στην είσοδο της Σπάρτης (1ο χλμ. Σπάρτης – Τρίπολης), κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα. Επίσης, θα γίνει νέα συγκέντρωση στο μπλόκο και αποκλεισμός του δρόμου (παλαιά εθνική Σπάρτης – Τρίπολης), σήμερα Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες ενισχύουν το μπλόκο στη Σιάτιστα Κοζάνης, το μεγαλύτερο μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας.