Ανυποχώρητοι οι αγρότες - Σχεδιάζουν νέα μπλόκα - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - Real.gr

Χύνουν το γάλα της χρονιάς και καίνε ζωοτροφές στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού για να εγκαινιάσουν το νέο μπλόκο στις Μικροθήβες. Οι αγρότες της Μαγνησίας ξεκίνησαν δυναμικά τις δικές τους κινητοποιήσεις.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου με δεκάδες τρακτέρ ξεκίνησαν από τον Αλμυρό. Κατάφεραν να παρακάμψουν τις αστυνομικές δυνάμεις και να αποκλείσουν την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον κόμβο Μικροθηβών.

Στο σημείο σχηματίστηκε ένα ισχυρό μπλόκο, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι.

Την ίδια στιγμή, τα τρακτέρ των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας σπάνε τον αστυνομικό κλοιό και καταλαμβάνουν την Ιονία Οδό.

Την Ιονία Οδό στο Άκτιο απέκλεισαν νωρίτερα και οι αγρότες της Πρέβεζας.

Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Μπράλου. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίρριο.

Σε ένα κομβόι πολλών χιλιομέτρων, εκατοντάδες τρακτέρ αγροτών της Θεσσαλονίκης έφτασαν στο Δερβένι όπου έστησαν νέο μπλόκο για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του κλάδου τους.

Οι αγρότες της Κοζάνης έκλεισαν την Εγνατία οδό στα Σιάτιστα, ενώ και οι αγρότες του Ηρακλείου βγήκαν στον κόμβο Πεζών, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.