Κυπαρισσία: 47χρονος κτηνίατρος κατήγγειλε ότι απήχθη από κουκουλοφόρους - Πήραν χρήματα από το σπίτι του - Real.gr

Ένα περιστατικό αρπαγής και ληστείας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/12) στην Κυπαρισσία, με θύμα έναν 47χρονο κτηνίατρο.

Τρεις κουκουλοφόροι αιφνιδίασαν τον κτηνίατρο τη στιγμή που έμπαινε στο σπίτι του και, απειλώντας τον, τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 47χρονου, οι δράστες τον μετέφεραν σε μια απομονωμένη παραλιακή περιοχή της Κυπαρισσίας, όπου κατάφεραν να του αποσπάσουν πληροφορίες για μεγάλο χρηματικό ποσό που φαίνεται πως βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το ertnews, στη συνέχεια, δύο από αυτούς πήραν τα κλειδιά του και πήγαν στην κατοικία του στην Κυπαρισσία, ενώ ο 47χρονος παρέμεινε υπό την επίβλεψη των άλλων δύο ληστών.

Αργότερα, οι δράστες επέστρεψαν στο σημείο μαζί με το αυτοκίνητο του θύματος, από το οποίο, όπως δήλωσε ο ίδιος, είχαν αφαιρέσει περίπου 45.000.

Έπειτα, οι τρεις άνδρες, μαζί με το θύμα, κινήθηκαν με δύο οχήματα προς αγροτική περιοχή στο Βασιλικό Οιχαλίας, όπου τον εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν.

Ο 47χρονος κατάφερε να περπατήσει μέχρι ένα καφενείο της περιοχής και να ενημερώσει τις Αρχές.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας, η οποία έχει σχηματίσει δικογραφία κατά αγνώστων και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.