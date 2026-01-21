Απαγορευτικό απόπλου λόγω κακοκαιρίας σε όλα τα λιμάνια - Real.gr

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Απαγόρευση απόπλου στο Ιόνιο

Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν εξάλλου οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση της απαγόρευσης και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.

Κλειστό το πορθμείο Ρίο- Αντίρριο – Ρυθμίσεις στη γέφυρα

Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Γέφυρα» ΑΕ, απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές.

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων.