Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας - Real.gr

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας

11:56, 01/01/2026
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, ή οποία είχε διακοπεί χτες, λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στο δρόμο, οπότε τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά.

