Απάτη σε βάρος του Δημοσίου – Έκλεψαν e-pass του Δήμου Θεσσαλονίκης και περνούσαν διόδια στη νότια Ελλάδα - Real.gr

Απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου αποκαλύφθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι απορριμματοφόρα του Δήμου Θεσσαλονίκης χρεώνονταν με διόδια στη νότια Ελλάδα, χωρίς να έχουν καμία επιχειρησιακή παρουσία εκεί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάλληλοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν το Egnatia Pass του δήμου σε ιδιωτικά τους οχήματα, με την υπόθεση να ερευνάται στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Επί δυόμιση χρόνια, τρεις μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης φέρονται να διέπρατταν την εν λόγω απάτη σε βάρος του δημοσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις υπάλληλοι φέρονται να απέσπασαν από παροπλισμένα απορριμματοφόρα του Δήμου Θεσσαλονίκης τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες Egnatia Pass, να τους τοποθέτησαν στα δικά τους οχήματα και να τους χρησιμοποιούσαν για τις προσωπικές τους μετακινήσεις.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, πραγματοποίησαν 280 διελεύσεις από διόδια μέχρι τη νότια Ελλάδα. Η απάτη αυτή ήρθε φως πριν λίγες ημέρες όταν κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι ήταν υπέρογκοι οι λογαριασμοί των διοδίων, που πλήρωνε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενώ μάλιστα τα διόδια έφταναν πολύ πιο μακριά από τα όρια της πόλης.