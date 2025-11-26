Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω e-mail ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης - Tαυτοποιήθηκε 37χρονος - Real.gr

Αποδέκτης απειλητικού μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγινε το προηγούμενο διάστημα ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Ως αποστολέας τού μηνύματος ταυτοποιήθηκε ένας 37χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου.

Ο δήμαρχος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση, η οποία προκάλεσε προκαταρκτική εξέταση με εντολή εισαγγελέα.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος έφτασε στα στοιχεία του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού, από τον οποίο εστάλη το μήνυμα, που περιείχε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του μηνυτή.