Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολλέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Συγκεκριμένα, άγνωστο άτομο άφησε σημείωμα στην είσοδο του κολλεγίου, στο οποίο αναγραφόταν ότι θα σημειωθεί έκρηξη στις 20:55. Το χρονικό περιθώριο έχει παρέλθει χωρίς να καταγραφεί κάποια έκρηξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν σε μια προσαγωγή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική, ενώ σπεύδουν και τα ΤΕΕΜ.