Καταγγελία σοκ: «Είμαι αστυνομικός και απείλησε τη ζωή μου...» - BINTEO - Real.gr

Σοκαριστικό είναι το βίντεο του ξυλοδαρμού που δημοσίευσε η αστυνομικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον γύρο του διαδικτύου έχει αρχίσει να κάνει ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μία αστυνομικό η οποία καταγγέλει τον επίσης αστυνομικό και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό, κακοποιητική συμπεριφορά και revenge porn.

Η εν λόγω αστυνομικός, μέσω του βίντεο που ανάρτησε στα social media, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, ο οποίος είναι επίσης εν ενεργεία αστυνομικός. Πιο συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κέντρο μπροστά στα μάτια όλων των πελατών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει στο βίντεο, ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ωστόσο, ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως, ενώ όταν αναζητήθηκε στο σπίτι του δεν βρισκόταν ούτε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, ωστόσο, η ποινική, αλλά και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του έχει κινηθεί κανονικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η αστυνομικός:

«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, όπου συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου».