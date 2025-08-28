Aπεργεί σήμερα η ΑΔΕΔΥ – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα - Real.gr

Με 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου, αντιδρά η ΑΔΕΔΥ στην εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσης καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Ανάλογες δράσεις από τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, θα εξελιχθούν σε όλη τη χώρα.