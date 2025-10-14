Πλήθος κόσμου στις απεργιακές κινητοποιήσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Αίτημα της ΑΔΕΔΥ είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, ενώ βασική της διεκδίκηση αποτελεί η απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Παράλληλα, διεκδικεί επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2%, ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, καθώς και κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το οποίο προκήρυξε 24ωρη απεργία για σήμερα, απαιτεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου και εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) απηύθυνε κάλεσμα προς κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο να συμμετάσχει στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, καθώς και στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

