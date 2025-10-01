Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Πορείες διαμαρτυρίας για το εργασιακό νομοσχέδιο - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Τα κύρια αιτήματα της ΓΣΕΕ είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η μείωση του εργασιακού ωραρίου και η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν οι προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ.

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί – Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «7ωρο – 5νθημερο σταθερή δουλειά – Αυτό ζητάει η εργατιά» και «Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή – Οργανώσου τώρα για την ανατροπή», είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

Όταν οι πορείες πέρασαν μπροστά από το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, όπου παραμένει και ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ακούστηκε δυνατό χειροκρότημα από τους διαδηλωτές.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ανέφερε: «Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα των νοικοκυριών και ιδίως των εργαζομένων στον σκληρό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι μισθοί μας βρίσκονται στα τάρταρα και η κυβέρνηση βρήκε την πανέξυπνη λύση να μας λέει “θέλετε λίγα περισσότερα λεφτά;” δουλέψτε 13 ώρες, δουλέψτε με συμβάσεις κατά παραγγελία, δουλέψτε με συμβάσεις μηδενικές, ακόμα και με συμβάσεις δύο ημερών, που θα τις ανακοινώνουν από το τηλέφωνο.

Αυτά είναι απαράδεκτα για τη μισθωτή εργασία, η οποία βρίσκεται πολλά χρόνια στον “πάγο” των μνημονίων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αντιδρούμε και απεργούμε.

Καλούμε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι ζωή, δεν είναι εμπόρευμα και, έτσι, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση ούτε οι εργοδότες να την υπονομεύουν».

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Λόγω των κινητοποιήσεων έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πώς κινούνται τα ΜΜΜ – Κανονικά οι πτήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην απεργία κηρύχθηκε παράνομη, ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν από την απεργιακή κινητοποίηση οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα το μέσα μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)- Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ λειτουργούν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί άνοιξαν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί άνοιξαν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

Στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ο σύνδεσμος με τις περιαστικές – λεωφορειακές γραμμές https://oasa.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/04/Περιαστικές-λεωφορειακές-γραμμές-2.pdf

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.