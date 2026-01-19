Απεργούν από τα ξημερώματα της Τετάρτης τα ταξί στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Σύνοψη από το
- Χωρίς ταξί θα είναι την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου η Θεσσαλονίκη, καθώς το ΔΣ του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει 24ωρη απεργία από τις 05:00 το πρωί.
- Κύρια αιτήματα των ταξί είναι η ηλεκτροκίνηση, οι υπέρογκες χρεώσεις στο p5 του αεροδρομίου, η άρση της τεμαρτής φορολόγησης και η πάταξη της «υποκλοπής μεταφορικού έργου».
- Στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί στην οδό Αντώνη Τρίτση, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Αεροδρόμιο και στη συνέχεια στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Χωρίς ταξί θα είναι την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου η Θεσσαλονίκη. Το ΔΣ του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει 24ώρη απεργία από τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης μέχρι της 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύρια αιτήματα είναι η ηλεκτροκίνηση, οι υπέρογκες χρεώσεις στο p5 του αεροδρομίου, η αλλαγή ποινικού μητρώου, η μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειογραμμές , η άρση της τεμαρκτής φορολόγησης και η πάταξη της υποκλοπής, όπως τη χαρακτηρίζουν, μεταφορικού έργου.
Στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί στην οδό Αντώνη Τρίτση, στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
Θα ακολουθήσει πορεία στο Αεροδρόμιο και στην συνέχεια στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης.