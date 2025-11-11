Απίστευτες σκηνές στο Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια μέσα σε θαλάμους τρώνε από τα πιάτα ασθενών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αδιανόητη είναι η κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρίου, όπου περιστέρια κυκλοφορούν ανενόχλητα ανάμεσα στα κρεβάτια των νοσηλευόμενων και σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, τρώνε ακόμα και από το πιάτο τους. Άλλα, πάλι, αναζητούν ψίχουλα που έχουν πέσει στο έδαφος.

Ασθενής σε θάλαμο κλινικής στο Νοσοκομείο Ρίου βιντεοσκοπεί τον καθημερινό φτερωτό επισκέπτη, με τις εικόνες να προκαλούν ανησυχία.

Το θέαμα, ωστόσο, δεν είναι πρωτοφανές. Σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 στα μέσα Μαΐου, είχαν έρθει στη δημοσιότητα εικόνες ακόμα και με φωλιές περιστεριών στο εσωτερικό του Νοσοκομείου Ρίου. Η Διοίκηση τότε είχε κλείσει τις τρύπες στις ψευδοροφές, αλλά τα περιστέρια δεν έφυγαν. Έφτιαξαν φωλιές έξω από το κτίριο και όταν βρίσκουν ανοιχτό παράθυρο… εισβάλλουν.