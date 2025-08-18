Από τη θεωρία στην ανακάλυψη – Σπούδασε Βιολογία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Real.gr

Οι Βιολογικές επιστήμες είναι το δυνατό χαρτί των θετικών επιστημών, γι’ αυτό και μια καριέρα στο συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να προσφέρει εξειδίκευση αλλά και πολλές ευκαιρίες εξερεύνησης ενός ευρέως φάσματος θεμάτων. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας ωθούνται από την ίδια την εξέλιξη της ζωής, την ανάγκη για κατανόηση ασθενειών καθώς και την συνεχή πίεση για πιο αποτελεσματικά φάρμακα. Οι Βιολογικές Επιστήμες όμως δεν περιορίζονται εκεί. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των τροφίμων, η μελέτη εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η γενετική, η κτηνοτροφία και η γεωπονική, κ.ά., είναι μερικά μόνο παραδείγματα της εξειδίκευσης που μπορεί να λάβει κάποιος που θα επιλέξει σπουδές Βιολογίας.

Η ιδανικότερη επιλογή για σπουδές στον τομέα αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής, με 29 προγράμματα συνολικά – εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή , Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία κ.α.

Σπουδές Βιολογίας με εξειδίκευση στη Μικροβιολογία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Βιολογία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των θετικών επιστημών σημειώνοντας ραγδαία πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες στην κατανόηση των ζωντανών οργανισμών σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο μέχρι τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα. Οι γνώσεις αυτές βρίσκουν καθημερινά εφαρμογές σε ζωτικούς τομείς όπως η υγεία, η ανάπτυξη φαρμάκων, η ιατρική, το περιβάλλον, η φαρμακευτική βιομηχανία, η ασφάλεια τροφίμων και η γεωργία.

Το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα κατάρτισης στο αντικείμενο της Βιολογίας, αλλά και περαιτέρω εξειδίκευση στην κατεύθυνση της Γενικής Βιολογίας ή της Γενικής Μικροβιολογίας. Κατά τα 2 πρώτα έτη των σπουδών, οι φοιτητές διδάσκονται έναν κοινό κορμό μαθημάτων και στη συνέχεια, κατά το 3ο έτος σπουδών, επιλέγουν της κατεύθυνση εξειδίκευσης.

Μάλιστα, πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα αυτής της εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, ενώ έχει διαμορφωθεί βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM). Κατά τη διάρκεια των 4ετών σπουδών τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι φοιτητές Βιολογικών Επιστημών έχουν την ευκαιρία να καλύψουν θεματικές όπως τα θεμέλια της βιολογίας και της μικροβιολογίας, αλλά και να εξερευνήσουν επιμέρους κλάδους, όπως η Γενετική Βιολογία, η Μοριακή Βιολογία, η Περιβαλλοντική Βιολογία, η Ιατρική Βιολογία και η Θαλάσσια Βιολογία.

Οι φοιτητές των Βιολογικών Επιστημών εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας, ενώ για ένα εξάμηνο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και τοποθετούνται σε κλινικά εργαστήρια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως στο Τμήμα Αλιείας, Τμήμα Δασών, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργαστήρια τροφίμων και νερού και φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Η αποζήτηση μιας πιο υγιεινής ζωής, καθώς και η προσπάθεια καλλιέργειας αντισωμάτων για καταπολέμηση διάφορων ασθενειών και ιών επισημαίνουν την ανάγκη για βαθύτερη εμπέδωση των Βιολογικών Επιστημών. Σήμερα, όπου η ανάγκη για κατανόηση της βιολογικής βάσης σοβαρών ασθενειών, η προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, η ασφάλεια τροφίμων και η πρόληψη ασθενειών από μικροοργανισμούς, αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες. Οι σπουδές Βιολογικών Επιστημών προσφέρουν μια ευκαιρία στους αποφοίτους να έχουν έναν σημαντικά ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής μας, καθώς και στην επιμήκυνσή της.

ΤΗΕ World University Rankings by Subject 2025: Medical and Health

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 501+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025