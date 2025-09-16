Από την Automotive Solutions η Maxus στην Ελλάδα: Το μέλλον των επαγγελματικών οχημάτων είναι εδώ - Real.gr

Χωρίς αντίρρηση, η ηλεκτροκίνηση κερδίζει σταθερά έδαφος στα προσωπικά αυτοκίνητα, όμως φαίνεται να έχουμε «ξεχάσει» τους επαγγελματίες. Βεβαίως, αρκετά ηλεκτροκίνητα ταξί κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων της χώρας μας, όμως οι υπόλοιποι κλάδοι επαγγελματικών αυτοκινήτων σαφώς υστερούν. Κάτι όμως αλλάζει, καθώς και οι επαγγελματίες αναζητούν οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις για τις καθημερινές τους ανάγκες. Το χαμηλό κόστος συντήρησης και χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε σύγκριση με τα οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα για να πείσει ακόμα και τον πιο δύσπιστο για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης.

Στο κέντρο αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η Maxus, η οποία έχει κατακτήσει την παγκόσμια αναγνώριση ως ηγετική δύναμη στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Η Maxus, μέλος του SAIC Motor Group, της κορυφαίας αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας, έχει αναπτύξει μια σειρά οχημάτων που επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες των επαγγελματιών. Πριν από λίγες ημέρες και στους χώρους της 89ης ΔΕΘ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα οχήματα της εταιρείας, την αντιπροσώπευση της οποίας στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Automotive Solutions, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil. Η Automotive Solutions είναι μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο της εισαγωγής και διανομής ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα και έχει ως βασικό της στόχο την προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων αυτοκίνησης.

Στόχος της Automotive Solutions είναι να αποτελέσει καταλύτη για τη μετάβαση των επαγγελματιών στην ηλεκτροκίνηση και σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με τον Όμιλο Σαρακάκη για τη διανομή και την τεχνική συντήρηση των οχημάτων της Maxus.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκίνητων βαν της Maxus είναι εντυπωσιακά. Με δυνατότητα φόρτισης στο 80% σε λιγότερο από 45 λεπτά μέσω DC φορτιστή και εμβέλεια που αγγίζει τα 470 χιλιόμετρα, προσφέρουν την αυτονομία που χρειάζονται οι σύγχρονοι επαγγελματίες.

Το εύρος των προσφερόμενων μοντέλων καλύπτει διαφορετικές ανάγκες: τα ηλεκτρικά eDeliver 3, eDeliver 5, eDeliver 7 και eDeliver 9, που απευθύνονται σε όσους επιλέγουν την αμιγώς ηλεκτρική λύση, προσφέροντας αυτονομία έως και 500 χιλιόμετρα (ανάλογα με την έκδοση και τον κύκλο οδήγησης). Παράλληλα, διατίθενται δύο εκδόσεις με κινητήρες πετρελαίου προηγμένης τεχνολογίας, πλήρως συμμορφωμένες με τα αυστηρά πρότυπα Euro 6E και Euro 6D.

Την γκάμα συμπληρώνουν δύο εντυπωσιακά pick–up: το eTERRΟN 9, το πρώτο ηλεκτρικό pick–up που παρουσιάστηκε στην Ευρώπη, καθώς και το πολυτελές και πανίσχυρο T60 MAX, με δίλιτρο κινητήρα diesel twin–turbo και δυνατότητα κίνησης σε δύο ή τέσσερις τροχούς.