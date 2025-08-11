Από την ΕΛ.ΑΣ. και το TikTok στη φυλακή - Real.gr

Η σύλληψη του πρώην αστυνομικού για κατοχή ναρκωτικών και τα ξέφρενα πάρτι.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενας πρώην αστυνομικός, ένας πρώην καταδρομέας και 153 γραμμάρια κοκαΐνης συνθέτουν μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ημερών. Η Realnews αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της σύλληψης των δύο κατηγορουμένων, αλλά και τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Νοέμβριο του 2024, όταν εστάλη στην Αστυνομία ένα e-mail με την καταγγελία ότι ο τότε εν ενεργεία αστυνομικός Β.Μ. εργάζεται παράνομα προσφέροντας προστασία σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, εντός του οποίου διακινούνται ναρκωτικές ουσίες και «εκδίδονται κοπέλες». Με εντολή της αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών άρχι- σε έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας έγινε και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν τα καταγγελλόμενα περί μαστροπείας. Ομως διαπιστώθηκε ότι ο αστυνομικός είχε τηλεφωνικές επαφές με ύποπτο περιεχόμενο, οι οποίες ίσως να σχετίζονταν με κατοχή, χρήση και διάθεση σε τρίτους ναρκωτικών ουσιών ή δισκίων (χαπιών), όπως εκτιμά η Αστυνομία. Επιπλέον, προέκυψαν πολλές επικοινωνίες στις οποίες αναφέρονταν μεγάλα χρηματικά ποσά που προέρχονταν, όπως φέρεται να ισχυριζόταν ο ίδιος στους συνομιλητές του, από δραστηριότητά του ως δεύτερη εργασία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία, όπως επίσης φαίνεται να ανέφερε, απέκρυπτε από τις αρμόδιες Αρχές. Για τους λόγους αυτούς, μετά τη σύλληψή του, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε την προσωρινή δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας.

Ακριβά ταξίδια

Οταν ο 34χρονος αστυνομικός ρωτήθηκε για την παρουσία του στο κλαμπ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγαινε απλώς για να διασκεδάσει. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης συνεργάζεται με διάφορους influencers τους οποίους προσκαλεί στα πάρτι του, ζητώντας τους να ανεβάσουν φωτογραφίες και βίντεο στα social media προκειμένου να τα διαφημίσουν, αντί βεβαίως χρηματικού ποσού. Δύο αναρτήσεις από έναν επώνυμο influencer μπορεί και να αγγίζουν το ποσό των 1.200 ευρώ που αντιστοιχεί στον μισθό ενός αστυνομικού, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν ο συγκεκριμένος το έκανε επ’ αμοιβή. Σίγουρα πάντως πολύ ακριβότερα κοστίζουν τα ταξίδια σε εξωτερικούς προορισμούς που έκανε την περίοδο που υπηρετούσε στο Σώμα, όπως στο Παρίσι, στο Μόντε Κάρλο και στο Μεξικό και από τα οποία ανέβαζε φωτογραφίες.

Ο ίδιος, ωστόσο, παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την Αστυνομία. Μια προαναγγελθείσα παραίτηση, στην οποία είχε αναφερθεί με νόημα από τις 28 Μαρτίου σε βίντεο που ανήρτησε στα αγαπημένα του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε, απαντώντας σε ερώτηση ενός ακολούθου του, «γιατί δεν φεύγεις να πας στον ιδιωτικό τομέα να πλουτίσεις;», είχε απαντήσει «ποτέ δεν ξέρεις, πολύ σύντομα ίσως». Στην ίδια ανάρτηση καυτηρίαζε το γεγονός ότι ένας αστυνομικός δεν μπορεί να κάνει δεύτερη δουλειά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στα επαγγελματικά του, καθώς οι απολαβές του από το TikTok και τις εμπορικές συμφωνίες ήταν πολύ πιο προσοδοφόρες από τον μισθό που ελάμβανε. Οι δύο άνδρες είχαν συμμετάσχει και σε σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ασφαλή οδήγηση την περίοδο των χριστουγεννιάτικων γιορτών.

Στις 3 Αυγούστου ο 34χρονος πρώην αστυνομικός και νυν TikToker διασκέδαζε σε πανηγύρι στη Λιβαδειά μαζί με τον 22χρονο φίλο του Ν.Γ., ο οποίος έχει υπηρετήσει στις Δυνάμεις Καταδρομών. Οι δύο φίλοι επέστρεψαν νωρίς το πρωί στην Αθήνα. Ο 22χρονος πήγε στο σπίτι του 34χρονου, ενώ ο δεύτερος μετέβη στη ΓΑΔΑ προκειμένου να παραλάβει ένα έγγραφο όπως τον είχαν ενημερώσει. Επρόκειτο όμως για παγίδα. Μόλις έφτασε στο τμήμα παραλαβής και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της υπηρεσίας, οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι θα διενεργηθεί έρευνα στο σπίτι του. Ακολούθως όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς την οικία του στο Παλαιό Φάληρο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 22χρονος έτρεξε στην τουαλέτα και επιχείρησε να εξαφανίσει μια σακούλα που περιείχε κοκαΐνη βάρους 153 γραμμαρίων.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ στο σπίτι βρέθηκε μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μια συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer), μια γεμιστήρα πιστολιού με φυσίγγια, αναβολικά δισκία, αλλά και η αστυνομική ταυτότητα την οποία ο 34χρονος είχε αναφέρει ότι έχασε και γι’ αυτό δεν παρέδωσε όταν παραιτήθηκε. Στις απολογίες τους ο 22χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του και πως ο φίλος του δεν είχε καμία γνώση. Από την πλευρά του, ο πρώην αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την κοκαΐνη που βρέθηκε. Αργά το βράδυ της Παρασκευής κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι.

