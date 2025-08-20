Από τις 25 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου, οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ - Real.gr

Quantcast
13:45, 20/08/2025
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, καλούνται να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 14:00, για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να βρουν στοιχεία επικοινωνίας των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/site/contact

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή είναι τα εξής:

-Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου) – όνομα αρχείου: apolititrio.pdf

-Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους – όνομα αρχείου: taytotita.pdf

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ – όνομα αρχείου: amka.pdf

-Βεβαίωση ΑΦΜ – όνομα αρχείου: afm.pdf

-Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης – όνομα αρχείου: katastasi.pdf.

-Αποδεικτικά ειδικών περιπτώσεων (πολυτέκνου, τριτέκνου, ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας) – όνομα αρχείου: eidiki_periptosi.pdf.

Σημειώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ).

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα (δύο χρόνια) θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

