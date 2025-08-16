Από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα σαλόνια της Ευρώπης - Νέα αρχή για 130 ζώα από τον δρόμο σε Ελλάδα και εξωτερικό - Real.gr

Ο Berry ήταν κουτάβι, όταν εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στην οδό Αγίου Δημητρίου. Ο Bob βρέθηκε δεμένος, ενώ ο Dali απεγκλωβίστηκε από φωταγωγό στον Βαρδάρη. Οι σκυλίτσες Mona και Liza, που σε συνδυασμό θυμίζουν τη διάσημη προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι, περισυνελέγησαν από το Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου, ενώ ο Bolek και ο Lolek, δύο γατιά που ήταν συνεχώς μαζί, όπως τα γνωστά κινούμενα σχέδια, εγκαταλείφθηκαν μέσα σε διαμέρισμα.

Πρόκειται για ορισμένα μόνο από τα αδέσποτα ζώα της Θεσσαλονίκης, τα οποία μπορεί η μοίρα να τους έδειξε, αρχικά, το σκληρό κι απάνθρωπο πρόσωπό της, ωστόσο είχαν την τύχη μιας δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή. Μετά τις περιπέτειές τους -το κάθε ζωάκι κουβαλά διαφορετικά βιώματα και ξεχωριστή ιστορία- τα ανέλαβε ο δήμος Θεσσαλονίκης και ακολούθως φιλοξενήθηκαν από φιλοζωικές οργανώσεις.

Μέσω αυτών των οργανώσεων, πάνω από 130 αδέσποτα ζωάκια που θα κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αναζητώντας τροφή και νερό, βρήκαν καινούργιες οικογένειες, αγάπη και θαλπωρή. Υιοθετήθηκαν σε νέα σπίτια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα αρκετά αδεσποτάκια της πόλης να μετακομίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Για παράδειγμα, τα δύο γατάκια, ο Bolek και ο Lolek, αφού τα ανέλαβε το «Καταφύγιο Ζώων» υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οικογένειες στη Γερμανία, ενώ την ίδια τύχη να φύγουν στη Γερμανία είχαν η Mona και η Liza. Επίσης, η Σοράγια ένα άλλο κουτάβι που κατασχέθηκε από το Α.Τ. Λευκού Πύργου και παραδόθηκε στον δήμο, αφού έμεινε για αρκετό διάστημα στο Καταφύγιο, υιοθετήθηκε από Ελληνίδα που επίσης ζει στη Γερμανία, ενώ και ο Cass παρά το ότι είναι ένα ανάπηρο σκυλάκι, όταν πέθανε το αφεντικό του, υιοθετήθηκε και αυτό από οικογένεια στο εξωτερικό.

Ανάλογη τύχη -να τους αγαπήσουν και να τους φροντίσουν οι νέες τους οικογένειες- είχαν ο Τζόι που υιοθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο Μάιλο, ένα σκυλάκι καμένο από καυστικό υγρό που βρήκε το δικό του σπιτικό στο εξωτερικό, ενώ η Πάρλα και η Χάιντι ταξίδεψαν για τη Λευκάδα, εκεί όπου θα περάσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους.

Μέσω της υιοθεσίας, 130 και πλέον αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια εγκατέλειψαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τους τελευταίους 20 μήνες βρήκαν νέους ανάδοχους.

Η διαδρομή από τους δρόμους σε σπίτια

Ο Νόμος 4830/21 για την ευζωία των αδέσποτων μέσω των δήμων προβλέπει την περισυλλογή, σήμανση, ιατρική περίθαλψη, εμβολιασμό, στείρωση και επανένταξη στο χώρο διαβίωσης του ζώου. Απώτερος σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η εξεύρεση στέγης μέσω των διαδικασιών της υιοθεσίας, που γίνεται είτε απευθείας από τον δήμο Θεσσαλονίκης προς τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των φιλοζωικών οργανώσεων, οι οποίες τα υιοθετούν από τον κεντρικό δήμο και στη συνέχεια βρίσκουν αναδόχους για υιοθεσία.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται, κυρίως, με τις φιλοζωικές οργανώσεις «Καταφύγιο Ζώων» και «Αδέσποτος Πλανήτης», που συμμετέχουν στην πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων, όπως και με άλλες Οργανώσεις που ενδιαφέρονται, αλλά και με μεμονωμένους φιλόζωους. Οι τελευταίοι έχουν καταγραφεί σε ειδικό μητρώο και ξεπερνούν σε αριθμό τους 400.

Μέσα από όλη την παραπάνω διαδικασία, από την αρχή της θητείας της διοίκησης Αγγελούδη περισσότερα από 80 αδέσποτα σκυλιά και 30 γάτες του δήμου Θεσσαλονίκης βρήκαν οικογένειες μέσα στην πόλη, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η Γερμανία. Επίσης, βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας και αναζήτησης αναδόχου άλλα περίπου 25 σκυλιά.

«Σε αυτούς τους 20 μήνες που είμαστε διοίκηση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα των αδέσποτων. Δεν ξέρω, βέβαια, εάν επιλύεται, με δεδομένο ότι η Πολιτεία που έχει προβλέψει να καλύπτει με το Νόμο το 80% των εξόδων για τα αδέσποτα, καλύπτει μόλις το 17%. Άρα δεν υπάρχουν πόροι», αναφέρει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης.

Ο ίδιος προσθέτει πως το πρόβλημα θα παραμένει όσο υπάρχουν ασυνείδητοι που αποκτούν ένα ζωάκι και αφού κουραστούν ή βαρεθούν ή αντιληφθούν τις ευθύνες, το εγκαταλείπουν στο δρόμο. «Ένα ζώο συνεπάγεται διαχρονικές ευθύνες. Χρειάζεται ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση πως τα ζώα δεν είναι αντικείμενα και γι’ αυτό σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε ειδικά προγράμματα ενημέρωσης μέσα από τα σχολεία», συμπληρώνει ο αντιδήμαρχος.

Παράλληλα, ευχαριστεί για τη συνεργασία τις Φιλοζωικές Οργανώσεις και τους μεμονωμένους φιλόζωους εθελοντές, λέγοντας πως «μαζί, όλους αυτούς τους μήνες κάναμε θετικά βήματα και πιστεύω πως όλοι μαζί το επόμενο διάστημα μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ