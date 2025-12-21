Αποχώρησαν οι αγρότες από τα διόδια Τραγάνας - Real.gr

Αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, από τα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας.

Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής και για περίπου δύο ώρες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα αποχώρησαν οργανωμένα και επέστρεψαν στο μπλόκο των αγροτών στο ύψος της Αταλάντης.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.