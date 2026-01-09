Αποχωρούν τα τρακτέρ από τα Τέμπη - Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια - Real.gr

Ξεκίνησε η σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ και των αγροτικών οχημάτων από τα Τέμπη σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στις 3.30 μ.μ.

Πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα λάβει χώρα αύριο, Σάββατο στη 1 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας. Εκεί πρόκειται να συγκροτηθεί επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, την ερχομένη Τρίτη.

Στην αυριανή σύσκεψη πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το πως θα κινηθούν οι αγρότες το επόμενο διάστημα και φυσικά να προετοιμαστούν για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ωστόσο, καθώς φαίνεται τα τρακτέρ θα παραμείνουν προς το παρόν στα μπλόκα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: