Αποκαλύψεις για την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία: «Να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου» - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, δίπλα από το σπίτι της, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με το Star, 25 χρόνια προν, το 2000, ο πατέρας της κατηγορούμενης, εν ζωή τότε, αποφάσισε να αφήσει όλη του την περιουσία στον εγγονό του -που τότε ήταν μόλις τριών ετών- και όχι στην κόρη του. Η διαθήκη αφορούσε αρκετά κτήματα και το σπίτι στο Κλειδί Βοιωτίας, 160 τ.μ. (ισόγειο και υπόγειο), με τον ίδιο να κρατά την επικαρπία.

Στην πράξη υπήρχε και ένας ιδιαίτερος όρος: «Η σύζυγός του θα έχει το δικαίωμα συνοικήσεως και εφ’ όρου ζωής της επί της οικίας». Έτσι, η 62χρονη ζει μέχρι σήμερα σε ένα σπίτι που δεν της ανήκει στα χαρτιά.

Η 62χρονη, για να συνεχίσει να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της, παρουσίασε στους αστυνομικούς μία γειτόνισσα με άνοια ως… τη μητέρα της. Όμως η φωτογραφία στην ταυτότητα της 91χρονης δεν ταίριαζε με το πρόσωπο που έβλεπαν οι αστυνομικοί. Όταν κάλεσαν τον ανιψιό της ηλικιωμένης, εκείνος αποκάλυψε: η γυναίκα δεν ήταν η μητέρα της κατηγορούμενης αλλά η θεία του.

Τότε η 62χρονη λύγισε και παραδέχτηκε ότι είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι.

«Δε γνωρίζω τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της γιαγιάς μου»

Ο 28χρονος γιος της κατηγορούμενης, που μένει μόνιμα στα Χανιά, δήλωσε χαρακτηριστικά στο STAR: «Δε γνωρίζω τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της γιαγιάς μου. Ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τη μητέρα μου ότι ήταν ήδη στην Αστυνομία και φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατό της. Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε».

Ζητούσε να διαφύγει στο εξωτερικό

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του STAR, λίγο πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια, η κατηγορούμενη ζητούσε απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής, εκλιπαρώντας τη φίλη της να την πάρει μαζί της στη Γερμανία. Παράλληλα, έριχνε ευθύνες στον γιο της, τον οποίο παρουσίαζε ως χρήστη ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, φίλη της 62χρονης κατέθεσε: «Μου είπε να την πάρω στη Γερμανία. Μου είπε: “Είσαι μάνα και ξέρεις. Είχα πολλά λεφτά. Ο γιος μου τα έφαγε όλα. Είναι ναρκομανής. Τον βρήκα με τη βελόνα στο χέρι και χάλασα 60.000 για αποτοξίνωση”. Ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας. Μου ανέφερε: “Η μάνα μου είναι στη δομή. Φέρε τη δική σου. Πρέπει να βρούμε κάποιον να κάνει τη μάνα μου, αλλιώς θα με κλείσουν μέσα και θα πρέπει να γυρίσω τα λεφτά.”»

Λίγο αργότερα, η φίλη της απάντησε με ένα μήνυμα στο κινητό. Η μητέρα της είχε αρνηθεί να συμμετέχει στην απάτη. Το μήνυμα ήταν «Δε θα έκανε κάτι τέτοιο ούτε για μένα».