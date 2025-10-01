Αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις απάτες: Οι εικονικές εταιρείες, οι «εγκέφαλοι» και ο γνωστός παρουσιαστής - Real.gr

Quantcast
08:21, 01/10/2025
Αποκαλύψεις για το κύκλωμα με τις απάτες: Οι εικονικές εταιρείες, οι «εγκέφαλοι» και ο γνωστός παρουσιαστής

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση του κυκλώματος, που φέρεται να διέπραττε απάτες με εικονικά τιμολόγια μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Του Θεοδόση Π. Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, συνολικά 20 εκατ. ευρώ θα εισέπρατταν σε διάστημα 1,5 έτους τα μέλη του κυκλώματος και ήδη από αυτά είχαν αποκομίσει περίπου 5 εκατ. ευρώ.

«Εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται δύο αδέλφια, ο ένας υποψήφιος δήμαρχος και πρόεδρος ομάδας της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι είχαν συστήσει συνολικά 300 εταιρείες , στρατολογώντας δεκάδες «αχυρανθρώπους», ανάμεσά τους ανέργους , άστεγους κ.α, οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους.

Όσον αφορά στην φερόμενη εμπλοκή του γνωστού παρουσιαστή, φαίνεται να έχει κόψει 5 τιμολόγια για τις εικονικές εταιρείες του κυκλώματος, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ με προσδοκώμενο όφελος από την επιστροφή φόρου τις 300.000. ευρώ.

 

Μάλιστα σε συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος, φέρεται να ακούγεται ο γνωστός παρουσιαστής να συζητά με τον «εγκέφαλο» του κυκλώματος, για την πορεία των τιμολογίων.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη και έχουν συλληφθεί 18 άτομα ενώ 55 είναι τα ονόματα που αναφέρονται στην δικογραφία για συνομιλίες με τους αρχηγούς του κυκλώματος.

 

 

