Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη: Οι μυστικοί αστυνομικοί, οι παρακολουθήσεις και ο Αρχιμανδρίτης - Real.gr

Δυο μυστικοί αστυνομικοί, έντονες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις διακριτικές, φυσικές παρακολουθήσεις και μια επιχείρηση άρτια συντονισμένη από την Ασφάλεια Χανίων «ξεκλείδωσαν» την μεγάλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, στην οποία εκτός όλων των άλλων φαίνεται να συμμετείχαν ένας αστυνομικός, δύο υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ διερευνάται ακόμα και η εμπλοκή γνωστού αρχιμανδρίτη στην Μεγαλόνησο.

του Θεοδόση Π. Πάνου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς η επιχείρηση αλλά και η σύνταξη της δικογραφίας είναι σε εξέλιξη, στη διάθεση των Αρχών υπάρχουν συνομιλίες στις οποίες δυο από τους φερόμενους μαφιόζους και μάλιστα ψηλά στην ιεραρχία της οργάνωσης, συνομιλούν διερωτώμενοι το πώς θα βοηθήσουν τον εν λόγω Αρχιμανδρίτη να ανελιχθεί στην Εκκλησιαστική Ιεραρχία με απώτερο σκοπό να γίνουν κάτοχοι, έναντι μικρού χρηματικού τιμήματος, εκκλησιαστικής έκτασης «φιλέτου» σε τουριστική περιοχή του νησιού.

Παράλληλα σύμφωνα με τις ίδια πηγές, ο Αρχιμανδρίτης φέρεται να έπεσε ακόμα και θύμα εκβιασμού από τους φερόμενους μαφιόζους, προκειμένου να ενδώσει στις απαιτήσεις για την τουριστική εκμετάλλευση εκκλησιαστικής έκτασης.

Άλλωστε οι φερόμενοι δύο αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης – αδέλφια – είχαν ήδη επεκταθεί στον τουριστικό τομέα καθώς είναι ιδιοκτήτες ενός πολυτελέστατου ξενοδοχείου στην Κρήτη και δυο παραλιακών μπαρ, γνωστών τόσο στους κατοίκους της περιοχής, όσο και στους τουρίστες.

Τα δυο αδέλφια στο μεταξύ είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών καθώς ο ένας είχε συλληφθεί πριν από μια 15ετία για εισαγωγή και διακίνηση κοκαΐνης στην Θεσσαλονίκη, ενώ ο έτερος για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα «νονών» της νύχτας από την Κρήτη, που εκβίαζε καταστηματάρχες στην Αθήνα. Κατά συνέπεια διέθεταν την τεχνογνωσία να στήσουν ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα.

Οι μυστικοί Αστυνομικοί

Στις Αρχές του καλοκαιριού δύο έμπειροι μπάρμαν με μακρά θητεία σε γνωστά κλαμπ και μπαρ της Αθήνας, ταξίδεψαν στην Κρήτη και έπιασαν δουλειά στα δυο πολυτελή bets bar που διέθεταν τα αδέλφια.

Πολύ σύντομα οι δυο μπάρμαν έγιναν άνθρωποι εμπιστοσύνης των φερόμενων αρχηγών του κυκλώματος, καθώς οι δυο Αθηναίοι γνώριζαν σαν την παλάμη τους τα τερτίπια της νύχτας, ιδιαίτερα μάλιστα της Αθήνας από όπου και προέρχονταν.

Η λεπτομέρεια όμως που έκανε την διαφορά και προφανώς δεν γνώριζαν οι μαφιόζοι, ήταν πως οι δυο μπάρμαν ήταν μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα δεν είχαν την παραμικρή επικοινωνία με την υπηρεσία τους, τους συναδέλφους τους, ακόμα και με τις οικογένειας του.

Όλες τις πληροφορίες που μάθαιναν από τους μαφιόζους, καθώς από κάποια φάση και έπειτα πλέον και οι ίδιοι είχαν γνώση της «δουλειάς» που έκανε η εγκληματική οργάνωση καθώς τα δυο αδέλφια ήθελαν να τους βάλουν στο «κόλπο», τις διαβίβαζαν δια ζώσης σε συγκεκριμένο συνάδελφο τους τον οποίο μάλιστα συναντούσαν σε μυστική τοποθεσία στα Χανιά.

Οι δυο μυστικοί αστυνομικοί όλο αυτό το διάστημα διαβίβασαν σημαντικές πληροφορίες που ουσιαστικά ξεκλείδωσαν ολόκληρο το εύρος δραστηριοτήτων του κυκλώματος, όπως εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, αλλά και εκβιάσεις πολιτών και καταστηματαρχών.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 48 άτομα, από τα οποία ήδη τα 16 κρατούνται στις φυλακές με κατηγορίες για εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.