Αποκάλυψη του Guardian: Τα drones που στέλνει η Τουρκία στα κατεχόμενα είναι οπλισμένα!

Το Reuters σημειώνει ότι αυτή η κίνηση της Αγκυρας μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω την ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το «υπουργικό συμβούλιο» του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους όρισε το αεροδρόμιο του Λευκόνοικου στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο ως βάση για τουρκικά drones, ώστε αυτά να απογειώνονται και να συνοδεύουν πλωτά γεωτρύπανα που διενεργούν έρευνες υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demiroren.

Turkey sends the first Bayraktar TB2 drone to Northern Cyprus. pic.twitter.com/KPywbW6Bht