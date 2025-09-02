Αποκαλυπτικοί διάλογοι και φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη μαφία της Κρήτης - «Μια ομελέτα», «αδερφέ ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα» - Real.gr

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση της μαφίας της Κρήτης, για την οποία μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 48 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Σε συνομιλίες-φωτιά που έρχονται στο φως έχουν καταγραφεί μέλη του κυκλώματος να μιλούν μεταξύ τους για τις ναρκωτικές ουσίες που διακινούν. Μάλιστα σε μια από αυτές, η μητέρα ενός εμπλεκόμενου τον συμβουλεύει να σταματήσει τον τρόπο ζωής που κάνει λέγοντάς του μεταξύ άλλων πως «σκορπάει το θάνατο».

-Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας. Να κόψω τα ναρκωτικά να πεθαίνουν άνθρωποι… ωραία

-Όχι σκορπάς τον θάνατο […]

-Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι

-Και τι κάνεις γι αυτό;

-Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.

-Όχι

-Όχι δεν ξανα πάω, ούτε στο ΚΕΘΕΑ πάω να με έχουνε, δεν πάω. Ας είμαι παράνομος δεν με ενδιαφέρει. Σου φτάνει αυτό; Ότι μπορώ κάνω, ότι μπορώ, γιατί ξέρεις τι μου λέτε όλοι; να παρατήσω το πάρκινγκ, να πάω στην πρόνοια. Αυτό μου λέτε, όχι δεν το παρατάω ας με πάνε μέσα

«Μια ομελέτα», «αδερφέ ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα»

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί η συνομιλία ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης με άλλο άτομο το οποίο προσπαθεί να τους μιλήσει με κωδικοποιημένες φράσεις προκειμένου να μην προδοθούν. Ωστόσο εκείνος σε έντονο ύφος του απαντά να μιλήσει καθαρά

-«Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα»

-«Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ@…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα, τι μου λες. Και μόνο πρέζα, εε μόνο κόκα πες μου ρε φίλε».

-«Δύο μηδέν, δύο μηδέν, γειά».

Σε ακόμη μια συνομιλία έχουν καταγραφεί εμπλεκόμενος στην εγκληματική οργάνωση να συνομιλεί με άγνωστο άτομο για τον… τιμοκατάλογο των «προϊόντων» τους.

-Άγνωστος: Εεε… όπως παλιά;

-Μέλος συμμορίας: Όχι, έχει αλλάξει

-Άγνωστος: Τι

-Μέλος συμμορίας: Έχει αλλάξει, εε… τα 3-50, τα 2-35, τα 4-70, εε εντάξει

-Άγνωστος: Κάτσε με μπέρδεψες τώρα

-Μέλος συμμορίας: ΕΕ εσύ για τι λες για γρήγορο ή για.. αργό; Εγώ σου λέω για αργό

-Άγνωστος: Το αργό ναι, για πες για το αργό

-Μέλος συμμορίας: 3-50, 3-50

-Άγνωστος: Ναι;

-Μέλος συμμορίας: 2-35

Άγνωστος: Ναι;

-Μέλος συμμορίας: 4-70

-Άγνωστος: Και το… και το άλλο;

-Μέλος συμμορίας: 50 το μισό

-Άγνωστος: Το γρήγορο

-Μέλος συμμορίας: 50 το μισό

-Άγνωστος: Α ωραία, ωραία σε παίρνω σε ένα 10 λεπτό να σου πω τι θέλει

-Μέλος συμμορίας: Εντάξει, εντάξει.

-Άγνωστος: Ε έλα να σου πω όμως ε, μπορείς να κατέβεις;