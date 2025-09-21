Quantcast
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

21:24, 21/09/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Ομόνοια και στην Πλατεία Συντάγματος.

