Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Μετρό στους σταθμούς Δάφνη και Άγιος Δημήτριος - Real.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Μετρό στους σταθμούς Δάφνη και Άγιος Δημήτριος

08:01, 18/11/2025
Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Μετρό στη Γραμμή 2 Ανθούπολη- Ελληνικό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη- Ελληνικό.

